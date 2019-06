Après trois ans de préparation et deux mois de travaux, la Robert Walser Sculpture érigée devant la gare de Bienne devient réalité. Dès samedi, le public pourra prendre possession de cette plate-forme imaginée par l'artiste suisse Thomas Hirschhorn.

D'une surface de 1300 m2, cette installation qui rend hommage à l'écrivain Robert Walser est une imposante construction en bois qui repose essentiellement sur des palettes. Cet ensemble hétéroclite invite la population à la rencontre et à l'échange autour de la vie et de l'oeuvre de Robert Walser, né à Bienne en 1878.

La construction, qui s'inscrit dans le cadre de la 13e édition de l'Exposition suisse de sculpture Bienne, sera ouverte tous les jours de 10h00 à 22h00 et accessible gratuitement. Cette réalisation est ouverte jusqu'au 8 septembre. Plus d'une trentaine d'événements culturels s'y dérouleront chaque jour.

Une passerelle en bois relie les deux principaux éléments de la plate-forme. Une banderole géante porte l'inscription "A la question pourquoi Robert Walser (1878-1956) est-il si important , vous obtiendrez une réponse". Le projet a bénéficié d'un budget de 1,35 million de francs. Une campagne de crowdfunding a également été lancée pour recueillir des fonds supplémentaires.

"Soyez Robert Walser"

Thomas Hirschhorn et les Biennoises et Biennois présenteront la Robert Walser Sculpture tous les jours pendant 86 jours sous la devise "Be an outsider ! Soyez un héros ! Soyez Robert Walser ! d'une nouvelle façon". Pour accomplir son projet, l'artiste s'est associé à plus de 200 habitants de la ville bilingue.

Des lettres de lecteurs parues dans les médias locaux témoignaient toutefois d'une méfiance, voire même d'une certaine irritation face à cette construction qui se dresse devant la gare et empiète sur des places de stationnement. Mais le projet suscite aussi une grande curiosité de la part des passants.

Après avoir écrit plusieurs romans et poèmes, l'écrivain Robert Walser entre en 1929 à l'établissement psychiatrique de Waldau à Berne avant d'être transféré en 1933 dans celui d'Herisau (AR). Il est mis sous tutelle et cesse son activité d'écriture. Le jour de Noël 1956, il meurt dans la neige lors d'une promenade.

