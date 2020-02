L'écrivaine américaine Mary Higgins Clark s'est éteinte paisiblement vendredi soir à Naples en Floride de causes naturelles (archives).

L'écrivaine américaine Mary Higgins Clark s'est éteinte paisiblement vendredi soir à Naples en Floride de causes naturelles, entourée de sa famille et ses amis, a annoncé sa maison d'édition Simon & Schuster sur Twitter. La "reine du suspense" était âgée de 92 ans.

"Personne n'a jamais été autant attaché à ses lecteurs que Mary", a déclaré son éditeur de longue date, Michael Korda, dans un communiqué, cité par l'agence AP. "Elle les comprenait comme s'ils étaient des membres de sa propre famille. Elle était toujours absolument sûre de ce qu'ils voulaient lire - et, peut-être plus important encore, de ce qu'ils ne voulaient pas lire - et pourtant, elle parvenait à les surprendre à chaque fois".

L'écrivaine était particulièrement appréciée pour ses héroïnes féminines triomphant du danger.

Devenue veuve à 36 ans, maman de cinq enfants, elle est devenue auteure à succès au cours de la seconde moitié de sa vie, écrivant ou co-écrivant, notamment avec sa fille Carol, plus de 50 best-sellers, souvent adaptés à l’écran – cinéma ou télévision. Les ventes de ses livres ont dépassé les 100 millions d’exemplaires.

En France, Mary Higgins Clark avait été faite chevalier des arts et lettres en 2000.

