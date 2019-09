La route de l'Axen, qui longe la partie est du lac des Quatre-Cantons, rouvrira au trafic motorisé vendredi à 14h00. Elle était fermée depuis fin juillet entre Flüelen (UR) et Sisikon (UR) suite à un éboulement.

Afin d'assurer la sécurité des usagers, des filets de protection ainsi qu'un système de surveillance et d'alerte ont été installés, a informé jeudi l'Office fédéral des routes (OFROU). Ce dernier est capable de détecter des mouvements de blocs de roche et des coulées de débris et de bloquer la route le cas échéant. De nouvelles chutes de pierres et laves torrentielles ne sont pas exclues.

Pour l'heure, les véhicules agricoles, les vélos, les motocyclettes et les piétons ne sont toujours pas autorisés à emprunter le tronçon, bordé d'un trottoir et d'une piste cyclable. En outre, la Voie Suisse, un parcours piéton prisé des touristes, reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Des blocs de pierre doivent encore être dynamités et des filets de sécurité posés.

