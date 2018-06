Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

6 juin 2018

Neuf Mexicains sélectionnés pour le Mondial ont été épinglés par la presse de leur pays. Ils ont en effet fêté leur départ pour l'Europe en compagnie d'une trentaine de prostituées.

Selon le magazine people TVNotas, qui a publié des images de l'arrivée de certains des participants, cette "orgie de 24 heures" a eu lieu le week-end dernier dans un lieu privé à Mexico, juste après la victoire (1-0) samedi soir de l'équipe nationale face à l'Ecosse, en match de préparation.

Pour autant, les joueurs impliqués ne seront pas sanctionnés, car ils n'ont "manqué aucun entraînement" et ont pris part à cette fête "sur leur temps libre", a déclaré aux journalistes Guillermo Cantu, le secrétaire général de la Fédération mexicaine. "Un jour de congé c'est un jour de congé, ce sont les risques que l'on prend avec la liberté", a commenté M. Cantu.

Parmi les joueurs de la "Tri", la sélection nationale mexicaine, ayant pris part à cette fête, ont été comptabilisés le gardien du Standard de Liège Guillermo Ochoa ou le buteur du Benfica Lisbonne Raul Jiménez. Les frères Jonathan et Giovani dos Santos, du Los Angeles Galaxy, sont également cités, ainsi que le défenseur Carlos Salcedo et le milieu de terrain Marco Fabian, tous les deux à l'Eintracht Francfort. La sélection mexicaine est actuellement en stage de préparation à Copenhague: elle doit affronter samedi le Danemark avant de partir en Russie pour le Mondial.

Ce n'est pas la première fois que l'équipe nationale mexicaine est confrontée à une polémique de ce type. En septembre 2010, plusieurs joueurs avaient pris part à une "fête" à caractère sexuel après un match amical contre la Colombie à Monterrey. Tous les participants avaient alors écopé d'une amende, tandis que le défenseur Efrain Juarez et l'attaquant Carlos Vela avaient été suspendus six mois. En juin 2011, peu de temps avant un voyage en Argentine pour prendre part à la Copa America, des joueurs mexicains avaient également eu recours à des prostituées à Quito, en Equateur. Ils avaient également écopé d'une amende et d'une suspension de six mois de l'équipe nationale.

