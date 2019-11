La deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Añez, s'est proclamée mardi présidente par intérim de la Bolivie, malgré l'absence de quorum au Parlement. Elle a argué de "la nécessité de créer un climat de paix sociale" dans le pays secoué par une profonde crise.

"Nous souhaitons convoquer des élections au plus vite", a ajouté la sénatrice d'opposition. Elle revendiquait la présidence par intérim après les démissions du président Evo Morales et de ses successeurs prévus par la Constitution, à savoir le vice-président Alvaro Garcia Linera, la présidente et le vice-président du Sénat ainsi que le président de la Chambre des députés.

