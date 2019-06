La saison 6 de formule E (2019/2020) ne passera pas par la Suisse, selon le calendrier publié par la FIA. Le championnat prendra fin avec deux courses à Londres (25/26 juillet 2020

La Suisse avait accueilli le e-Prix de Zurich l'an passé. Et les bolides électriques rouleront encore à Berne le 22 juin prochain. Des projets pour une nouvelle course à Zurich ou un projet à Genève avaient circulé récemment, mais rien ne s'est visiblement concrétisé pour la saison prochaine.

Au total, il y aura 14 courses réparties dans 12 pays, un record pour ce championnat fondé en 2014. Outre Londres, il y aura aussi un "double header" en ouverture de saison à Ad Diriyah, en Arabie Saoudite (22/23 novembre 2019). Une nouvelle épreuve est prévue pour la première fois à Séoul le 3 mai 2020.

Avec l'arrivée en leur nom propre de deux nouveaux constructeurs, Mercedes-Benz et Porsche, le nombre de voitures sur la grille de départ se portera à 24, contre 22 actuellement.

Dans l'intérêt du spectacle, un certain nombre d'altérations du règlement sportif ont également été adoptées par le Conseil mondial du sport automobile de la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Parmi les plus significatives, les pilotes disposeront la saison prochaine d'un peu plus de puissance en utilisant leur mode attaque: 235kW contre 225kW actuellement.

Outre les trois points supplémentaires au championnat accordés à l'auteur de la pole position et le point du meilleur tour en course, les pilotes les plus véloces de chaque groupe de qualification se verront également attribuer un point bonus.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin