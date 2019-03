En perdition l'an dernier en MotoGP, Tom Lüthi revit à l'échelon inférieur. Le Bernois a pris la deuxième place du Grand Prix du Qatar.

Il ne lui a manqué que 26 millièmes pour cueillir à Doha le dix-septième succès de sa carrière. Battu d'un rien par l'Italien Lorenzo Baldassarri, Tom Lüthi a réussi une remontée remarquable après un début de course bien laborieux. La troisième place est revenue à l'Allemand Marcel Schrötter, son coéquipier au sein de l'équipe Dynavolt.

Les deux autres Suisses en lice ont évolué plus en retrait. Jesko Raffin a pris la 14e place, Dominique Aegerter la 18e.

Comme l'an dernier, la course des MotoGP a proposé un duel entre Andrea Dovizioso et le Champion du monde en titre Marc Marquez. Et comme en 2018, la victoire est revenue à Dovizioso.

Pour 23 millièmes, l'Italien a cueilli sa 22e victoire en Grand Prix grâce à sa vigilance dans l'ultime virage. Il a su fermer la porte une dernière fois à Marquez.

Quatorzième seulement sur la grille, Valentino Rossi a su soigner le spectacle. L'Italien a fini au cinquième rang derrière le Britannique Cal Crutschlow et l'Espagnol Alex Rins. Comme pour signifier qu'il était toujours là à 40 ans.

