Les spéculations vont bon train concernant le début de la saison 2020 de Formule 1.

Selon le tabloïd anglais "The Sun", le premier Grand Prix aura lieu le 5 juillet sur le circuit Red Bull de Spielberg en Autriche.

"Nous sommes remplis d'espoir, et ce serait un excellent début pour le championnat, si cela se concrétise. Je sais que Red Bull fait tout son possible pour que cette course puisse avoir lieu", explique Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull, cité par "The Sun".

Les neuf premières courses de la saison prévues jusqu'à la mi-juin ont été annulées ou reportées en raison de la pandémie de coronavirus. La Formule 1 espère tout de même pouvoir organiser jusqu'à 18 GP cette année.

