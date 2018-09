Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Dès lundi et jusqu'à fin novembre, 382 chasseurs arpenteront les forêts jurassiennes les lundis, mercredis et samedis. L'augmentation importante du nombre de sangliers a conduit le canton du Jura à rendre sa chasse illimitée pour les bêtes de moins de 50 kg.

"La gestion du sanglier est toujours au centre des préoccupations, les dégâts restant bien trop importants dans de nombreuses surfaces agricoles", indique vendredi le canton du Jura. Les prélèvements sont dorénavant illimités pour les sangliers de moins de 50 kg, représentant plus de 80% des effectifs. Le tir des adultes est également moins restrictif que lors de la précédente saison.

Le canton fait face à une "situation inédite d’abondance de sangliers", précise-t-il. Il poursuit d’ailleurs ses propres tirs de régulation sur les zones de dégâts importants en complément des tirs réalisés par les chasseurs.

Une récente rencontre entre les représentants des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et le département limitrophe français du Doubs a permis de confirmer l’étendue du problème commun et la nécessité de coordination accrue entre territoires limitrophes, peut-on lire dans le communiqué du Service d'information du canton.

Cerfs dans les côtes du Doubs

Quant au chevreuil, sa population est saine et en équilibre avec la forêt jurassienne, note le canton. Il s’ensuit que le plan de chasse pour le chevreuil est identique aux saisons précédentes. Un brocard, une chevrette et un jeune de l’année sont attribués par chasseur.

Le cerf élaphe poursuit sa progression sur territoire jurassien depuis l’ouest. Il est de plus en plus souvent observé et une première harde tend à se former et à se fidéliser dans les côtes du Doubs. "Cette espèce n’est pas encore au plan de chasse cantonal, mais son évolution est attentivement suivie", ajoute le canton.

