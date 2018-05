Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 mai 2018 10:21 29. mai 2018 - 10:21

Les régions touristiques de Suisse ont enregistré une saison d’hiver favorable. Les perspectives pour la saison d’été et les deux années à venir sont aussi prometteuses, estime le KOF dans ses dernières prévisions.

Les touristes européens reviennent en plus grand nombre en Suisse, à la faveur d'une bonne évolution conjoncturelle dans les pays de la zone euro et d'un taux de change plus favorable, a constaté mardi à Zurich le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Du coup, la relance du tourisme suisse s’est poursuivie durant la dernière saison d’hiver. Par rapport à l’hiver précédent, les conditions météorologiques ont en outre été porteuses. Les régions de montagne en particulier ont tiré profit d’un enneigement précoce, soulignent les experts des bords de la Limmat.

La croissance s’est maintenue aussi dans les régions urbaines. Selon l’évaluation du KOF, le nombre des nuitées a progressé l’hiver dernier de 4,6% par rapport à la saison d’hiver précédente.

