L'aéroport de Zurich s'apprête à accueillir la première sandwicherie "Pret a Manger" du groupe britannique Pret en Suisse. L'inauguration est prévue le 3 juillet, indique l'exploitant aéroportuaire vendredi dans un communiqué.

Le site devrait accueillir quatre points de vente franchisés. Le partenaire est la société SSP Schweiz.

Fondée en 1986 à Londres par Sinclair Beecham et Julian Metcalfe, "Pret a Manger" est détenue depuis un peu moins d'une année par la société d'investissement JAB Holding, basée au Luxembourg.

Le groupe revendique plus de 500 points de vente répartis dans une dizaine de pays et plus de 500'000 clients. Ses derniers résultats publiés (2017/18) font état d'un bond des ventes de 13,2% à 878,5 millions de livres (1,090 milliard de francs), pour une croissance organique de 3,2%.

