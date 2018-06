Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 juin 2018 15:47 14. juin 2018 - 15:47

La scène couverte de l'Opéra d'Avenches (VD) a été installée jeudi. Elle permettra aux spectacles de se dérouler dès le 28 juin par n'importe quel temps, affirment les responsables.

Pour sa 23e édition, le Festival Opéra en fête d'Avenches proposera une vingtaine des plus beaux airs d'opéra: Carmen, Nabucco, la Traviata, etc. Les morceaux seront interprétés par plus de 200 artistes, précise le communiqué.

Pour assurer des représentations, quelle que soit la météo, la scène sera couverte. Unique en Suisse, la structure est composée d'arceaux de 16 mètres de haut et de piliers de 2 tonnes. Dans la fosse, un nouveau gradin face à la scène offre une vue imprenable sur le spectacle.

