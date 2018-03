Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

5 mars 2018

Les 26 films nominés au Prix du cinéma suisse 2018 seront projetés du 19 au 25 mars à Genève et à Zurich, les deux villes où sont alternativement remis le prix depuis 2013. Cette année, la cérémonie des Quartz se tient sur les bords de la Limmat le 23 mars.

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga sera présente à cette occasion. Et durant toute cette semaine-là, les cinéphiles pourront se faire une idée du choix qui se présente au jury et même dialoguer avec des réalisateurs. A Genève, c'est le cinéma du Grütli qui accueillera ces événements, a indiqué lundi la ville de Zurich.

Le but de l'opération est d'offrir une large publicité au cinéma suisse et d'en montrer les multiples facettes, qu'il s'agisse de films de fiction, documentaires, d'animation ou des courts métrages. Parmi les Romands mentionnés sur le site internet du Prix du cinéma, on peut citer Jean-Stéphane Bron (L'Opéra de Paris), Loane Balthasar (Sarah joue un loup-garou), Claude Luyet (Le fil d'Ariane) et Marcel Gisler (Mario).

