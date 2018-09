Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 11:39 23. septembre 2018 - 11:39



La 18e Semaine du goût a attiré 600'000 personnes du 13 au 23 septembre. Outre diverses manifestations au Tessin, des milliers de rencontres ont été proposées dans tout le pays auprès des producteurs, dans les écoles, des lieux de goût et lors de fêtes locales.

"Lancée par des passionnés du goût, soutenue par des chefs cuisiniers du territoire, rejointe par des producteurs authentiques du pays, la Semaine goût est devenue depuis 18 ans le plus grand événement gourmand de partage de la nourriture", ont affirmé les organisateurs dimanche à l'issue de cette manifestation.

Le but de cet événement populaire était de rassembler les familles, les jeunes, les gourmets de tout âge et les touristes. Trois thématiques ont été développées: éthique à table, tradition et territoire ainsi que la nourriture comme culture.

Après Lugano (TI) en 2018, Montreux (VD) a été déclarée "Ville du goût 2019". La semaine a été prévue du 12 au 22 septembre, et le "Parrain du goût 2019" sera révélé en mars 2019.

