La Sentinelle des Rangiers sera à nouveau bientôt visible. Le gouvernement jurassien a accepté le principe d’un dépôt de cinq ans renouvelable du vestige au Musée du Mont-Repais à La Caquerelle.

La statue, appelée aussi "Le Fritz", sera conservée en l’état et ne sera pas restaurée, a indiqué mercredi la chancellerie d'Etat. Le projet de restauration du musée est soumis par ailleurs à une recherche de fonds, lancée par le Groupe d’Histoire du Mont-Repais et la commune de la Baroche dès le 11 novembre, date marquant le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Démarche initiée en 2015

La mise en valeur du vestige à La Caquerelle est l’aboutissement d’une démarche historique et sociologique initiée en 2015. Le processus a été supervisé par un groupe de travail composé de représentants de l’Office de la culture, du Groupe d’Histoire du Mont-Repais et du Musée jurassien d’art et d’histoire.

Les recherches ont démontré que le vestige devait être considéré comme une pièce de musée plutôt que comme un monument à réhabiliter, et si possible dans un lieu muséal. Des panneaux explicatifs entoureront la présentation du vestige de la statue sculptée par le Neuchâtelois Charles L’Eplattenier et édifiée en 1924.

Feuilleton à rebondissements

Ces projets s’inscriront dans un programme de mise en valeur plus large du patrimoine historique plurimillénaire du col des Rangiers. Ce patrimoine comportera un sentier didactique reliant des sites allant de la paléontologie à la Seconde Guerre mondiale. L’ouverture du parcours est prévue pour 2022.

Pour mémoire, "Le Fritz" avait été vandalisé en 1989 par des activistes jurassiens, qui le considéraient comme le symbole du pouvoir bernois. En fait, il a été renversé une première fois en 1984, puis définitivement cinq ans plus tard.

Les activistes ont alors emporté sa tête. En attendant de connaître son sort, le "Fritz" mutilé gisait dans un entrepôt près de Glovelier (JU). Il y sera détruit par un incendie criminel en 1990.

Pas de restauration

Une nouvelle atteinte à ce symbole a eu lieu le 24 septembre 2004. Des membres cagoulés du Groupe Bélier ont fracassé la tête de cette statue, en marge des manifestations marquant le 25e anniversaire de l'entrée en souveraineté du canton du Jura.

Après ces déprédations, le monument a été retiré des inventaires de référence en matière de patrimoine bâti. Il ne s'agit donc plus d'un monument historique, mais des vestiges d'un monument. Un rapport de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) de 1990 avait conclu qu'il ne pouvait plus être restauré.

