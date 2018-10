Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

3 octobre 2018

Le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) devrait être possible dès la saison 2019/2020 en Super League. La Swiss Football League l'a annoncé dans un communiqué diffusé mercredi.

La SFL, l'ASF et le Département des arbitres d’élite "ont pour objectif d'adopter la preuve par la vidéo" pour l'été 2019 dans la plus haute catégorie de jeu helvétique. Mais, selon le communiqué, deux obstacles supposés "majeurs" doivent être surmontés: le financement de la VAR, et l'approbation du projet par les clubs de SFL. Ceux-ci se prononceront lors de l'Assemblée générale de la SFL le 23 novembre prochain.

Deux experts reconnus ont d'ores et déjà été engagés dans l'optique du futur recours à la VAR. La formation des arbitres de SFL sera planifiée et réalisée dans les prochains mois par l'ancien arbitre allemand Hellmut Krug. La gestion globale du projet sera entre les mains de Reto Häuselmann. La SFL recherche par ailleurs d'ores et déjà un site pour accueillir la salle des opérations de la VAR.

