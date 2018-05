Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 mai 2018 01:05 19. mai 2018 - 01:05

La situation humanitaire n'a jamais été aussi mauvaise en Syrie que cette année, en sept ans de guerre, a déclaré vendredi le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le conflit. Beaucoup plus d'installations médicales ont été attaquées depuis le début de l'année.

"La Syrie est le pire endroit dans l'histoire moderne en matière d'attaques contre les centres de santé", a déploré vendredi à Beyrouth Panos Moumtzis, coordinateur humanitaire régional de l'ONU pour la Syrie, pays ravagé par une guerre depuis 2011. "La Syrie aujourd'hui englobe 70% des attaques rapportées dans le monde entier contre des installations médicales", a-t-il souligné.

Entre janvier et début mai, 79 installations de santé ont été frappées et 89 personnes sont mortes dans ces attaques, notamment des patients et des membres du personnel médical, a-t-il ajouté. L'augmentation est notable comparée aux 73 centres médicaux ciblés par des attaques qui ont tué 73 personnes pour toute l'année 2017.

Hôpitaux ciblés

Près de la moitié des attaques de 2018 ont eu lieu dans la Ghouta orientale, ex-bastion rebelle aux portes de la capitale, pilonné quotidiennement par le régime du président syrien Bachar al-Assad, qui a finalement reconquis le secteur à la mi-avril.

"Selon notre hypothèse, ces attaques n'étaient pas accidentelles. Si des centres de soins sont ciblés, certains à plusieurs reprises, ce n'est pas un dommage collatéral", a martelé M. Moumtzis.

Déclenché en 2011 par la répression par le régime de manifestations pacifiques pour des réformes démocratiques, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 350'000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.

Neuer Inhalt Horizontal Line