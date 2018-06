Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les Slovènes sont appelés ce dimanche à renouveler leur Parlement lors d'un scrutin législatif au terme duquel les nationalistes du parti démocratique slovène (SDS) devraient arriver en tête. Ils ne devraient toutefois pas être en mesure de former un gouvernement.

Ces élections législatives anticipées sont la conséquence de la démission au mois de mars du premier ministre Miro Cerar, qui avait tiré les leçons de son incapacité à mener à bien un ambitieux projet ferroviaire.

Quelque 1,7 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin proportionnel programmé de 07h00 (en Suisse) à 19h00. Ils doivent choisir leurs candidats issus de 25 partis politiques différents.

Battu en 2014, où il avait fait campagne depuis la prison - il purgeait une peine pour corruption -, l'ancien premier ministre conservateur Janez Jansa, le leader âgé de 59 ans du SDS, est crédité d'une nette avance par les sondages, avec 25,1% d'intentions de vote selon l'institut Ninamedia.

Invasion migratoire

Il espère signer son retour au pouvoir après avoir agité le spectre d'une invasion migratoire dans ce petit pays de la zone euro situé sur l'ancienne "route des Balkans".

Il distancie très largement le premier ministre sortant de centre-gauche Miro Cerar, usé par quatre années de pouvoir malgré une croissance économique record, et dont le parti du centre moderne (SMC) plafonne à 9,3%.

"Tout semble indiquer que le SDS l'emportera. Mais l'issue de cette élection reste incertaine dans la mesure où l'on ne sait pas s'il sera en mesure de former une coalition gouvernementale", souligne Meta Roglic, journaliste politique au quotidien Dnevnik.

Si les prévisions des enquêtes d'opinion se confirment dans les urnes, le SDS devra former une coalition avec au moins deux autres formations politiques pour obtenir une majorité dans un parlement, qui compte 90 sièges.

Or, la plupart des autres partis ont d'ores et déjà prévenu qu'ils n'avaient pas l'intention de former d'alliance avec le SDS, qui a reçu le soutien du premier ministre hongrois, Viktor Orban.

