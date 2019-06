FMV a enregistré en 2018 une production de plus d'un milliard de kilowattheures, soit 10% de la production hydroélectrique valaisanne.

Malgré un contexte incertain sur le marché de l'électricité, la société valaisanne FMV a maintenu le cap en 2018. Son résultat opérationnel consolidé de 8,5 millions de francs lui permet de réaliser son plan d'investissement.

En 2018, FMV a enregistré une production de plus d'un milliard de kilowattheures, supérieure de 5% à sa moyenne multi annuelle. Ce volume correspond à 10% de la production hydro-électrique du canton, indique l'entreprise valaisanne jeudi dans un communiqué.

Grâce à son résultat opérationnel consolidé de 8,5 millions de francs, FMV peut "réaliser son plan d'investissement et consolider son assise financière". Le conseil d'administration de FMV a présenté les comptes jeudi à l'assemblée générale qui a approuvé le versement d'un dividende de 2% aux actionnaires qui sont des collectivités publiques (55% l'Etat du Valais).

Mobilité électrique

Parmi les projets concrétisés en 2018 figure l'aménagement Gletsch-Oberwald. Sa production annuelle s'élève à 41 GWh et couvrira la consommation d'environ 9000 ménages, précise FMV.

En 2018, l'entreprise est également devenue actionnaire d'evpass SA, active dans le déploiement d'un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques. FMV s'est aussi investie dans un nouveau modèle d'approvisionnement énergétique de la Suisse qui repose sur une plate-forme digitale développée par la start-up "aliunid". En phase test jusqu'à fin 2020, le projet est soutenu par l'Office fédéral de l'énergie.

FMV compte ainsi se diversifier. Elle veut anticiper les changements induits par la mobilité électrique et la digitalisation et étendre ses activités à l'échelle nationale.

Partenariat stratégique

L'entreprise valaisanne a également annoncé jeudi par communiqué de presse avoir conclu un "partenariat stratégique" avec l'entreprise Azienda Elettrica Ticinese. Leur objectif: Défendre la force hydraulique au niveau suisse et intensifier la collaboration dans la production hydroélectrique, la commercialisation et la recherche et développement.

