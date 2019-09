L'Italie et l'Espagne sont parties pour réussir le Grand Chelem dans le tour préliminaire de l'Euro 2020. Elles ont, en effet, cueilli leur sixième victoire en six rencontres.

Dans le groupe J, la "Squadra Azzurra" de Roberto Mancini s'est imposée 2-1 en Finlande sur des réussites de Ciro Immobile et de Jorginho. A Gijon, la Roja a, pour sa part, battu les Féroé 4-0 pour le compte du groupe F.

Ce match dans les Asturies a permis à Sergio Ramos de fêter sa 167e sélection et d'égaler ainsi le record d'Iker Casillas. Averti à la 72e minute, le défenseur du Real Madrid n'est ainsi plus qu'à neuf capes du record européen détenu par Gianluigi Buffon (176 sélections) et à dix-sept du record mondial établi par l'Egyptien Ahmed Hassan (184).

