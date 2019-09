Touchée par la baisse des recettes publicitaires, la SSR doit prendre de nouvelles mesures d'économies, à hauteur de 50 millions de francs. Des licenciements ne sont pas exclus.

En plus d'un déficit attendu de 20 millions de francs pour l'exercice en cours, la SSR enregistre une baisse des recettes publicitaires de 30 millions de francs. C'est pourquoi la SSR envisage de faire 50 millions d'économies supplémentaires en 2020, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la SSR.

Sur ce montant, la RTS est concernée à hauteur de 12 millions de francs, a précisé le directeur de la SSR Gilles Marchand au 19:30. L'offre des programmes sera touchée.

L'entreprise table sur des fluctuations naturelles du personnel. Mais elle n'exclut pas des licenciements ponctuels. "Nous allons tout faire pour éviter des licenciements, mais il est impossible de les exclure complètement, a précisé M.Marchand. Le personnel a été informé lundi, a appris Keystone-ATS.

Ce ne sont pas les premières mesures annoncées par la SSR. En 2018, elle avait déjà lancé un vaste programme d'économies et de réinvestissement d'une valeur totale de 100 millions de francs. Au total, 200 postes équivalents plein temps devaient disparaître.

Début avril 2019, l'entreprise avait remis le couvert. Un nouvel ensemble de mesures devait permettre 10 millions d'économies par an et coûter environ 40 postes, dont une vingtaine par le biais de licenciements et de mises à la retraite anticipée.

