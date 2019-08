"Je présente de nouveau mes excuses pour la préoccupation que j'ai suscitée", a dit la star déchue de la K-pop Seungri. "C'est avec la plus grande sincérité que je me présente à l'audition par la police."

Les nuages s'accumulent sur la star déchue de la K-pop Seungri. Le chanteur a été interrogé mercredi par la police sud-coréenne dans le cadre d'une enquête sur des paris illicites à l'étranger, selon un journaliste de l'AFP.

L'artiste de 28 ans du boys band BIGBANG, l'un des plus grands groupes de K-pop, avait annoncé en mars qu'il se retirait du monde du spectacle, dans la foulée des révélations sur un retentissant scandale sexuel portant notamment sur des faits de prostitution.

Il est aussi soupçonné de transactions illégales dans le cadre de paris dans de luxueux casinos de Las Vegas. Vêtu d'un costume sombre, Seungri est arrivé dans une berline noire à un commissariat de Séoul, devant lequel une foule de journalistes l'attendaient.

"Je présente de nouveau mes excuses pour la préoccupation que j'ai suscitée", a-t-il dit. "C'est avec la plus grande sincérité que je me présente à l'audition par la police."

Détournement d'argent

Seungri, dont le véritable nom est Lee Seung-hyun, est actuellement empêtré dans un vaste scandale de prostitution. L'enquête a montré que le chanteur et son associé avaient fourni en 2015 une dizaine de prostituées à un groupe d'investisseurs japonais dans leur discothèque, le Burning Sun, selon l'agence sud-coréenne Yonhap.

Le duo est également accusé d'avoir détourné environ 530 millions de won (430'000 francs) de leur entreprise et d'avoir enfreint les règlements sanitaires au sein du Burning Sun. Le scandale a également éclaboussé l'ancien agent du chanteur, YG Entertainment, qui est un des plus grands producteurs sud-coréens.

YG Entertainment était également l'agent du chanteur Psy qui a contribué avec son succès planétaire Psy "Gangnam Style" à la popularité de la K-pop. Yang Hyun-suk, fondateur d'YG Entertainment, doit aussi être interrogé jeudi par la police dans l'enquête sur les paris illégaux et sur des transferts en liquide à destination de Seungri.

Secteur mis en avant

BIGBANG est l'un des boys bands les plus populaires de Corée du Sud. Depuis ses débuts en 2006, il a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde. L'industrie de la K-pop rapporte des milliards de dollars à la Corée du Sud et le gouvernement la soutient activement comme produit d'exportation. Les vedettes de la "vague coréenne" ont pris d'assaut l'Asie mais se sont également popularisées dans le reste du monde.

