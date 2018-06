Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La Suisse est "extrêmement préoccupée" par la situation à Idlib et dans le sud-ouest de la Syrie où les forces gouvernementales ont lancé une offensive. Elle appelle les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à empêcher "toute nouvelle crise humanitaire".

Devant le Conseil des droits de l'homme, l'ambassadeur suisse auprès de l'ONU à Genève Valentin Zellweger a dénoncé des "violations du droit international dans deux régions. Il a rappelé aux parties la résolution du Conseil de sécurité de février dernier qui demandait une trêve de 30 jours consécutifs.

M. Zellweger a encore ciblé les "abus des droits de l'homme dans le contexte des sièges", une semaine après le rapport de la Commission d'enquête indépendante de l'ONU sur la situation récente dans la Ghouta orientale. Un maintien sous contrôle pendant plusieurs années de centaines de milliers de civils qu'il considère comme "inacceptable".

Tout comme les bombardements systématiques et "indiscriminés" de zones civiles et d'infrastructures comme les centres de santé qui constituent des "crimes de guerre". Il y a une semaine, la Commission d'enquête présidée par Paulo Sergio Pinheiro avait affirmé que les forces du gouvernement avaient perpétré des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre dans la Ghouta orientale de février à avril dernier.

Dénoncé par la Syrie

Elle avait ciblé des "actes inhumains". Des accusations dénoncées mardi, comme à chaque rapport, par le gouvernement syrien devant le Conseil des droits de l'homme. Les violences ont fait près de 150'000 déplacés. La Commission avait aussi attribué aux groupes armés assiégés et aux organisations terroristes des crimes de guerre après avoir lancé des attaques indiscriminées contre la région de Damas.

Dans le sud-ouest du pays, environ 45'000 personnes ont été déplacées par les violences récentes dans la région de Deraa, selon l'ONU. Au total, plus de 700'000 sont en danger, a indiqué mardi devant la presse à Genève un porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Malgré l'augmentation des violences, l'ONU distribue de l'aide pour des "centaines de milliers de personnes". De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) s'attend à ce que le nombre de déplacés double au moins. Il a donné des rations pour 30'000 personnes, positionné de la nourriture prête à être utilisée pour 100'000 et un dispositif pour un mois pour 500'000.

Et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est prête de son côté à apporter une assistance de plus de 135'000 soins en cas de feu vert. Cinq équipes mobiles de spécialistes vont être acheminées. En plus de sept ans de conflit en Syrie, les violences ont fait plus de 350'000 victimes. Plus de 2 millions de personnes, dont la moitié sont déjà des déplacés, se trouvent dans la région d'Idlib.

