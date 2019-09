A l'occasion de la visite du président de la Slovénie Borut Pahor jeudi à Berne, Ueli Maurer a réaffirmé la volonté du Conseil fédéral de parvenir à un accord institutionnel avec l'UE. Les présidents ont souligné le rôle de la Suisse, un partenaire important de l'UE.

Les deux pays ont convenu de mettre en place des échanges dans le secteur du numérique, a rappelé le Département fédéral des finances (DFF) dans un communiqué. Borut Pahor a évoqué le projet de la Slovénie d'ouvrir un centre pour l'intelligence artificielle en collaboration avec l'UNESCO.

Le président de la Confédération Ueli Maurer et le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont quant à eux mis en avant la Swiss Digital Initiative, qui vise à garantir le respect de principes éthiques dans le secteur du numérique, et la fondation pour la "diplomatie scientifique" (science diplomatie), basée à Genève.

La Slovénie présidera le Conseil de l'Union européenne (UE) pour la deuxième fois au second semestre 2021. Elle fait partie de l'UE depuis 2004.

Le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et la Slovénie a augmenté de plus de 50% entre 2017 et 2018 pour atteindre un niveau record. Des entreprises suisses, surtout pharmaceutiques, comptent parmi les principaux investisseurs en Slovénie et les exportations suisses ont augmenté de 280 % au premier semestre 2019.

