L'équipe de Suisse masculine de gymnastique a pris la 7e place du concours par équipe aux championnats du monde à Stuttgart. La victoire est revenue à la Russie.

La formation de l'entraîneur Bernhard Fluck n'a pas pu réaliser un aussi bon concours que lors des qualifications lundi, mais le plus important avait été acquis à cette occasion avec la qualification pour les Jeux de Tokyo. Les Suisses n'ont laissé que l'Ukraine derrière eux.

Pablo Brägger n'a pas connu la même réussite au saut de cheval, aux barres parallèles et à la barre fixe. Et ni Christian Baumann ni un Eddy Yusof pas au top top de sa forme n'ont pu rendre de copie parfaite. Après deux sixième rang en 2015 et 2018, la Suisse doit cette fois se contenter du 7e rang.

Côté satisfaction, on peut noter la performance d'Oliver Hegi à la barre fixe. Le champion d'Europe 2018 a sorti 14,600 points sur son exercice favori. Avec ce socre, il entrait sans problème dans les huit meilleurs en individuel. Benjamin Gischard a aussi su convaincre. Contrairement aux qualifications, toutes les notes ont compté.

Tout en haut du classement on retrouve la Russie qui a réalisé une fin de parcours exceptionnel pour enlever l'or sous le nez des Chinois pour une belle revanche. Cela faisait 28 ans que les Russes n'avaient plus connu pareil honneur. Il y a un an à Doha, les Russes avaient manqué l'or d'un cheveu face aux Chinois. Le bronze est allé au Japon et son équipe jeune affichant 21 ans de moyenne.

