Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 février 2018 11:04 12. février 2018 - 11:04

En battant le Japon 3-1 lors de son deuxième match du tournoi olympique, la Suisse a composté son billet pour les quarts de finale. Les Suissesses joueront leur 3e match le 14 février contre la Suède.

Florence Schelling et ses coéquipières ont assuré l'essentiel. Après deux matches de poule, les Suissesses affichent un bilan parfait de deux victoires. L'objectif des quarts de finale est atteint. Mathématiquement, il pourrait y avoir une chance pour les Coréennes d'ennuyer la Suisse si elles venaient à battre la Suède et le Japon et que les Suissesses s'inclinaient face aux Scandinaves. Mais la probabilité qu'un tel scénario se présente est extrêmement faible.

Si les filles de Daniela Diaz n'avaient pas connu de difficultés face aux Coréennes, l'opposition japonaise fut nettement plus intéressante. Les joueuses au maillot rouge à croix blanche ont sué lors du premier tiers-temps et sans une belle présence de Florence Schelling devant le filet, elles auraient pu rentrer au vestiaire avec un handicap d'un but. Heureusement, les intentions furent bien meilleures lors du tiers médian.

Après Alina Müller et Lara Stalder, c'est Sara Benz qui s'est signalée par un doublé et notamment un deuxième but parfaitement marqué lors d'un face à face avec la gardienne nippone. Les Suissesses ont enfoncé le clou lors de la dernière période grâce à l'inévitable Alina Müller pour son cinquième but du tournoi.

L'équipe nationale devrait donc pouvoir se préparer tranquillement pour son match des quarts de finale face à la Finlande ou l'équipe des athlètes olympiques de Russie.

Neuer Inhalt Horizontal Line