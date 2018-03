Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20 février 2018 11:04

"Bronzée" quatre ans plus tôt à Sotchi, l'équipe de Suisse dames termine au 5e rang du tournoi olympique de Pyeongchang.

Les protégées de la coach Daniela Diaz ont difficilement battu le Japon (1-0) dans le match pour la 5e place. Les Suissesses, qui avaient battu les Nippones 3-1 en phase de poules, ont donc conclu ces joutes sur une note positive. Ce succès, leur cinquième en six sorties, n'effacera toutefois pas la déception engendrée par le quart de finale perdu face à une équipe de Russie largement à leur portée. Car c'est bien ce match face au Team OAR qui comptait le plus en Corée du Sud.

Rien ne fut par ailleurs aisé mardi face au Japon. Alina Müller (10 points dans ce tournoi) et ses coéquipières n'ont ainsi réussi qu'un seul tir cadré dans un tiers médian où elles furent largement dominées... Et c'est sur un contre que la Suisse a pu ouvrir la marque, après 3'19'' de jeu en première période. Evelina Raselli signait alors son deuxième but dans ces JO 2018, en profitant d'une erreur défensive du Japon.

Les Suissesses furent ensuite bien incapables de se mettre à l'abri, même si elles ont retrouvé leur allant dans un troisième tiers-temps mieux négocié. Elles ont cru y parvenir à la 46e mais le but de Lara Stalder n'était pas validé, l'arbitre ayant au préalable sifflé une présence suisse dans la zone de la gardienne japonaise. Et c'est une nouvelle fois grâce aux prouesses de la MVP des JO 2014 Florence Schelling (20 arrêts) que la Suisse a pu arracher la 5e place de ces JO.

