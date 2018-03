Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 février 2018 14:52 20. février 2018 - 14:52

L'équipe de Suisse masculine a subi mardi un gros coup d'arrêt dans le tournoi olympique de Pyeongchang.

Battus successivement par la Corée du Sud (8-7) puis par les Etats-Unis (8-4), le skip Peter De Cruz et ses partenaires n'ont pas leur ticket pour les demi-finales en poche. Un seul succès dans l'une de ces deux rencontres aurait pourtant suffi à la formation du CC Genève pour se hisser dans le dernier carré...

Les médaillés de bronze des Européens 2017 doivent désormais patienter jusqu'à mercredi pour connaître leur sort. Et ils seront des spectateurs fébriles du dernier tour du Round Robin. Avec cinq succès et quatre défaites à son compteur, l'équipe de Suisse est néanmoins assurée de disputer au pire un tie-break pour l'accession aux demi-finales. Et elle peut encore espérer s'éviter cette souffrance supplémentaire, puisque seules trois autres formations (Suède, Canada et Grande-Bretagne) ont obtenu au moins cinq victoires avant le 12e et dernier tour du Round Robin.

Vainqueur de ses cinq précédents matches, le CC Genève s'est incliné sur le fil face à la Corée du Sud. Le skip sud-coréen Kim Chang-Min a parfaitement profité de l'avantage de la dernière pierre dans l'ultime end pour apporter le point de la victoire à son équipe. Tout s'est en revanche décanté plus rapidement face aux Etats-Unis, dont le skip John Schuster a frisé la perfection (97% de réussite!). Deux coups de trois, réussis dans les cinquième et septième ends, ont causé la perte des Helvètes. Ceux-ci ont d'ailleurs abandonné après le 9e end.

Neuer Inhalt Horizontal Line