L'engagement de la Suisse pour l'Afrique englobe également la question du climat. Sécheresses, famines et autres catastrophes se sont multipliées à cause des émissions des pays du Nord (photo d'illustration).

La politique africaine de la Suisse doit changer, selon Caritas. La stratégie économique est en partie dictée par une "volonté d'exploitation", la politique migratoire est marquée par "un cloisonnement" et la coopération au développement demeure "sous-financée".

Une vraie stratégie de la Suisse pour l'Afrique devrait rendre possible "une rencontre d'égal à égal", écrit Caritas Suisse dans un communiqué en marge d'une conférence de presse à Berne mardi. Si la Confédération veut davantage cibler l'Afrique dans sa coopération au développement ces prochaines années comme elle l'entend, elle doit de toute urgence clarifier la question de sa relation à ce continent.

Le Conseil fédéral doit mettre en oeuvre l'approche "Whole of Government" que réclame sans cesse le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un programme clair sur l'Afrique, poursuit l'ONG. Il faut notamment une politique supra-départementale, ce qui implique en particulier que le département des finances expose sa vision de la politique fiscale vis-à-vis des pays du Sud.

La Suisse doit également clarifier la manière dont elle compte organiser à l'avenir l'accès au marché du travail local. Elle doit par ailleurs formuler ses propres intérêts: or la migration en provenance d'Afrique répond parfaitement aux intérêts de la Suisse pour ce qui est de combler les futures lacunes sur le marché de l'emploi, par exemple dans le domaine des soins.

Stratégie pressante

Au lieu de cela, on parle aujourd'hui sans cesse du négoce de matières premières, domaine dans lequel les décisions restent le plus souvent prises au seul profit de la Suisse. Et quand l'on évoque l'Afrique dans la politique suisse, c'est la migration qui est généralement au coeur des débats, en particulier la question de savoir comment on peut l'empêcher, déplore l'ONG.

Sur ce dernier thème, la Suisse devrait plutôt davantage contribuer à la prévention des crises, gestion des conflits et promotion de la paix. Une stratégie pour l'Afrique doit aussi indiquer comment Berne veut s'engager en sa faveur dans la question du climat, ce qui serait un juste retour pour compenser sa part dans les émissions des pays du Nord et de leurs suites dramatiques en Afrique.

Une vision globale pour l'Afrique du Conseil fédéral doit être prête avant le début des délibérations parlementaires de l'an prochain sur le message relatif à la coopération internationale 2021-2024, écrit encore l'ONG. Caritas invitera les parlementaires à intervenir pour réclamer au gouvernement l'élaboration de cette stratégie.

Neuer Inhalt Horizontal Line