Ce contenu a été publié le 24 février 2018 05:00 24. février 2018 - 05:00

La Suisse a remporté la première édition du team event aux Jeux olympiques. L'équipe composée de Wendy Holdener, Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern et Daniel Yule a dominé l'Autriche en finale.

On peut appeler ça une première réussie dans ce slalom parallèle par équipes. Classée parmi les candidats au podium, la Suisse a parfaitement tenu son rang pour s'adjuger l'or au terme d'une finale passionnante. Ce succès porte le sceau des deux atouts majeurs helvétiques, Wendy Holdener et Ramon Zenhäusern. Invaincus lors de leur quatre duels, la Schwytzoise et le Haut-Valaisan ont joué leur rôle de moteur.

Ramon Zenhäusern est apparu encore plus fort que lors de sa médaille d'argent en slalom. Le skieur de Viège a même pu se permettre un départ raté face au Français Clément Noël en demi-finale. Mais dès que le double mètre a pu faire parler sa puissance, les adversaires n'ont plus eu que leurs yeux pour pleurer. C'est une deuxième médaille pour celui qui avait dit après le slalom ne pas vouloir fêter sa médaille afin de pouvoir se concentrer sur cet événement où la Suisse avait toutes ses chances selon lui. Coup de chapeau à Wendy Holdener qui ajoute une troisième médaille à sa collection olympique, puisqu'elle avait obtenu l'argent du slalom et le bronze du combiné.

Pour valider leur ticket en finale, la Suisse a sorti successivement la Hongrie, l'Allemagne (au temps) et la France en demi-finale. Favorite avec ses deux champions olympiques de slalom, Frida Hansdotter et Andre Myhrer, la Suède a déchanté dès les quarts de finale face à une équipe d'Autriche remontée comme jamais. Fer de lance du quatuor, Michael Matt a mené la charge, parfaitement secondé par Manuel Feller, et les deux Katharina, Gallhuber et Liensberger. Le résultat fut sans appel avec un sec 4-0 en faveur des Autrichiens.

