Championne olympique et championne du monde en titre, la Suisse a fait honneur à son rang dans le Team Event des finales de Coupe du monde à Soldeu.

Aline Danioth, Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener et Daniel Yule ont cueilli la victoire en battant la Norvège en finale, au temps.

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Ramon Zenhäusern qui a forcé la décision dans cette finale. Impressionnant dans les deux premiers tours de l'épreuve (et invaincu tant aux JO qu'aux Mondiaux d'Are sur cette épreuve), le Haut-Valaisan est parti à la faute face à Leif Kristian Nestvold-Haugen. La Suisse était alors menée 2-0.

Mais Wendy Holdener puis Daniel Yule ont sorti le grand jeu pour inverser totalement la tendance. La Schwytzoise a dominé Mina Fuerst Holtmann de 0''48, avant que le Valaisan ne devance Sebastian Foss-Solevaag de 0''39. Daniel Yule devait s'imposer en 21''28 pour offrir la victoire à son équipe, et il a réalisé 20''91.

"Je suis content d'apporter pour une fois ma pierre à l'édifice", a lâché au micro de la RTS Daniel Yule, conscient que Ramon Zenhäusern et Wendy Holdener ont très souvent joué les sauveurs. "Je ne savais même pas que la Norvège menait 2-1 quand je me suis élancé. Quand j'ai vu dans l'aire d'arrivée qu'il y avait 2-2, je me suis dit que j'avais vraiment bien fait de m'imposer", a-t-il souri.

La Suisse s'est imposée pour 0''37 devant la Norvège, grâce aux excellents chronos de Wendy Holdener - qui a gagné tous ses duels, comme lors des JO 2018 et des Mondiaux 2019 - et de Daniel Yule. Elle avait déjà sorti la Suède au temps en quarts de finale (pour 0''45), avant de battre l'Allemagne 3-1 en demi-finale.

L'Autriche a pour sa part été éliminée dès les quarts de finale. La nation no 1 du ski alpin, certes privée de son atout maître Marcel Hirscher, a été battue 4-0 par une équipe du Canada qui avait dû disputer un 8e de finale face à Andorre. Les Canadiens ont terminé au 3e rang, s'inclinant face à l'Allemagne dans la "petite" finale.

