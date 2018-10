Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 octobre 2018 21:01 09. octobre 2018 - 21:01

L'équipe de Suisse dames disputera la finale des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2019.

Les protégées de la coach Martina Voss-Tecklenburg ont éliminé la Belgique au 1er tour des play-off. Elles se sont contentées d'un nouveau match nul (1-1) mardi à Bienne après avoir fait 2-2 à Louvain à l'aller vendredi.

Les Suissesses, privées de l'héroïne du match aller Alisha Lehmann (réaction allergique à un antibiotique pris pour soigner une angine), ont souffert jusqu'au bout mardi soir. La faute à leur manque de réalisme chronique devant le but, qui leur avait déjà coûté la qualification directe pour le prochain Mondial. L'expérimentée Ramona Bachmann a ainsi manqué plusieurs occasions d'inscrire le 2-0, échouant notamment à deux reprises dans des face-à-face avec la gardienne belge.

Supérieures techniquement et physiquement aux Belges, les Suissesses ne se sont pourtant que très rarement retrouvées en danger devant le maigre public de la Tissot Arena. Déjà qualifiées au coup d'envoi de cette rencontre grâce aux buts marqués à l'extérieur, elles n'ont qui plus est pas douté bien longtemps mardi. La jeune attaquante de Francfort Géraldine Reuteler (19 ans) a ainsi ouvert la marque dès la 23e minute sur une très belle volée du pied droit, en profitant parfaitement d'un ballon mal repoussé par la défense belge après un coup-franc excentré botté par la capitaine Lara Dickenmann.

Les Suissesses se sont ensuite contentée de gérer cet acquis. Elles ont maîtrisé leur sujet jusqu'à la 77e minute, lorsque Tine De Caigny a pu tromper Gaëlle Thalmann de la tête en profitant d'une erreur de marquage. La Belgique a alors joué son va-tout, mais sans succès.

L'équipe de Suisse n'a plus qu'un obstacle à franchir pour atteindre la phase finale du Mondial 2019 (7 juin-7 juillet en France). Mais pas des moindres: Lara Dickenmann et ses partenaires se mesureront aux Néerlandaises (match aller le 5 novembre aux Pays-Bas, match retour le 13 novembre), qui avaient été sacrées championnes d'Europe l'an dernier. Elles voudront tout faire pour offrir le plus beau cadeau d'adieu à Martina Voss-Tecklenburg, qui s'en ira entraîner l'Allemagne et cédera son poste à Nils Nielsen.

Neuer Inhalt Horizontal Line