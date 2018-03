Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 février 2018 06:35 14. février 2018 - 06:35

Carton plein pour l'équipe de Suisse féminine à Gangneung!

Les joueuses de Daniela Diaz ont clos le tour préliminaire des JO par une troisième victoire en trois matches. Elles ont battu la Suède 2-1 et terminent en tête de leur groupe.

Déjà qualifiées pour les quarts de finale grâce à leurs victoires sur la Corée et le Japon, Florence Schelling et ses coéquipières ont poursuivi ce trend positif en écartant les Suédoises. Face aux Scandinaves, les Suissesses ont profité de leurs opportunités en power-play: elles ont converti deux de leurs quatre avantages numériques.

Une fois de plus, Alina Müller a confirmé son statut de catalyseur offensif en ouvrant la marque et en ajoutant un assist sur le 2-1 marqué par Phoebe Staenz à la 52e. Meilleure compteuse du tournoi, la soeur de Mirco Müller (New Jersey Devils) en est désormais à neuf points (6 buts/3 assists) en trois rencontres. Avec une telle perle, âgée de 20 ans seulement, la Suisse dispose d'une arme très intéressante.

La Suisse a dominé son sujet, et les Nordiques n'ont trouvé la faille que sur un jeu de puissance. Anna Borgqvist a habilement dévié le puck pour l'expédier hors de portée d'une Florence Schelling à nouveau parfaitement réveillée (48e, 1-1). Un goal qui ressemblait à celui inscrit par les Japonaises deux jours auparavant. Mais au chapitre des tirs, ce sont bien les Suissesses qui se sont montrées les plus gourmandes avec 47 lancers à 34.

La Suisse connaîtra son adversaire jeudi soir. Il s'agira soit des Finlandaises, soit des Athlètes olympiques de Russie. La tendance penche davantage vers les Russes, qui affichent un goal average de 0-10 avant de croiser le fer avec les Finlandaises. En cas de succès en quarts, la Suisse serait opposée soit au Canada, soit aux Etats-Unis avec une probabilité de qualification de 0,01%. Mais il y aurait toujours le match pour le bronze, comme à Sotchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line