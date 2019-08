La Suisse veut renforcer sa collaboration avec le Centre de coordination de l'Asean pour l'assistance humanitaire en cas de catastrophe. Elle a signé une déclaration d'intention en ce sens en marge de la réunion des chefs de la diplomatie de l'Asean à Bangkok.

"La collaboration avec l'Asean (association des nations de l’Asie du Sud-Est) permet à la Suisse d'avoir plus d'impact dans des domaines qui sont pour nous importants, comme le changement climatique et la protection contre les catastrophes, le développement durable et la formation professionnelle, mais également la paix et les droits de l'homme", a déclaré la secrétaire d'Etat Pascale Baeriswyl, citée vendredi dans un communiqué du DFAE.

A Bangkok, Mme Baeriswyl s'est aussi entretenue avec des hauts représentants gouvernementaux d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. La réunion a rassemblé les ministres des affaires étrangères des dix pays de l'Asean et leurs homologues des Etats-Unis, du Canada, de la Chine, du Japon, de l'Inde, de la Corée du Sud, de la Russie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'UE.

Le souvenir de Beatocello

Avant de se rendre à Bangkok, Pascale Baeriswyl a passé trois jours au Cambodge, de mardi à jeudi, pour y visiter des projets de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et y rencontrer des représentants d'organisations de victimes ainsi que du tribunal spécial chargé de juger les anciens khmers rouges, précise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Elle a par ailleurs assisté à l'inauguration par le roi Norodom Sihamoni du nouveau service de cardiologie des hôpitaux Kantha Bopha, fondés par Beat Richner, à Phnom Penh. Quatre mille enfants figurent sur la liste d'attente pour une intervention au coeur, a-t-elle écrit sur Twitter.

