C'est une inhabituelle prise de parole revendicative de Yann Sommer qui a conclu la conférence de presse d'avant le Suisse - Gibraltar des éliminatoires de l'Euro 2020 (18h30 à Sion dimanche).

"Seules comptent l'équipe et la qualification!", a scandé le gardien de l'équipe de Suisse, d'ordinaire si discret et policé. Appelant à l'union nationale derrière la sélection, il s'est livré à une saillie dont il n'est pas coutumier, sentant bien que le climat devient instable autour de la Suisse.

Avant lui, Vladimir Petkovic était resté très sobre, promettant une équipe offensive et décidée, espérant que "ce qui a manqué jeudi en Irlande (ndlr: 1-1)" allait être corrigé dimanche. "Ces cinq dernières années, nous n'avons pratiquement jamais échoué dans ce type de matches" contre les équipes les moins huppées d'Europe.

Presque? Le Mister est trop dur avec lui-même, car depuis qu'il dirige la sélection, en août 2014, la Suisse a tout simplement gagné la totalité de ces rencontres qui, par le passé, avaient tout de la peau de banane. Elle a ainsi battu - à chaque fois à deux reprises - la Lituanie, Saint-Marin, l'Estonie, Andorre, les Iles Féroé et la Lettonie, ainsi que la Géorgie une fois, en mars dernier, pour son entrée en lice dans ces éliminatoires.

Un bilan qui pousse donc à l'optimisme, d'autant que l'adversaire, Gibraltar, ne compte que trois professionnels dans son effectif. "Nous avons été très offensifs en Irlande mais là, à Sion, nous voulons exercer encore plus de pression, a annoncé Petkovic. Nous souhaitons marquer le plus vite possible, bien sûr, mais un but, par définition, tombe toujours bien."

Les équipes possibles:

Suisse - Gibraltar

Sion. Arbitre: Orel (CZE). Coup d'envoi: 18h00.

Suisse: Sommer; Mbabu, Schär, Elvedi, Rodriguez; Fernandes, Xhaka, Freuler; Embolo, Ajeti, Mehmedi.

Gibraltar: Coleing; Jolley, R. Chipolina, J. Chipolina, Olivero; Sergeant; De Barr, Walker, Hernandez, Pons; Styche.

La Suisse sans Seferovic, Shaqiri (pas disponibles), Akanji, Klose, Sow, Zuber (blessés), Drmic, Lang ni Lichtsteiner (pas convoqués).

Neuer Inhalt Horizontal Line