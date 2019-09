Les Pays-Bas savourent leur revanche. Battus 3-2 à Amsterdam par l'Allemagne en mars dernier, ils se sont imposés 4-2 à Hambourg dans le cadre du tour préliminaire de l'Euro 2020.

Cette victoire permet aux Pays-Bas de se relancer dans un groupe C qui voit pour l'instant... L'Irlande du Nord occuper la tête du classement. Menée au score à la pause après une réussite du Munichois Serge Gnabry (9e), la formation de Ronald Koeman a cueilli un succès de prestige mille fois mérité.

Face à des Allemands décevants à l'image de Marco Reus et de Timo Werner qui ont été remplacés peu après l'heure de jeu, les Néerlandais ont témoigné d'une très grande maîtrise en seconde période. Ils ont forcé la décision à la 79e minute grâce au premier but du néophyte Donyell Malen pour le 3-2. Agé de 20 ans, le joueur du PSV a été à la conclusion d'une action limpide menée par Memphis Depay et par Georginio Wijnaldum, les deux meilleurs hommes de la rencontre. Le joueur de Lyon et celui de Liverpool devaient encore unir leur talent pour le 4-2 de la 91e minute. Depay trouvait Wijnaldum pour enfoncer le clou sur une rupture magnifique.

Cette rencontre a dévoilé les carences de l'Allemagne. Malgré la victoire à Amsterdam, la "Mannschaft" apparaît toujours aussi vulnérable depuis son naufrage à la Coupe du monde 2018. Elle devra aborder le rendez-vous de lundi à Belfast avec une très grande prudence. Face à une équipe survoltée, elle ne pourra pas se permettre de témoigner du même laxisme en défense pour éviter toute mauvaise surprise.

Dans les autres rencontres de la soirée, la Croatie s'est remise sur le bon chemin avec un succès 4-0 en Slovaquie. Enfin à Glasgow, la Russie a battu l'Ecosse 2-1 pour prendre une option sans doute décisive sur sa qualification.

