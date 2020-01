Surprise à Sestrières à l'occasion du premier géant parallèle féminin de la Coupe du monde. La victoire est revenue à la Française Clara Direz, alors que les favorites ont mordu la poussière.

On s'attendait à voir devant Wendy Holdener, Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin. Les trois femmes avaient dominé les qualifications avec autorité. Mais voilà, le fait que les pistes des huitièmes de finale ont été tirées au sort et que les duels ne se sont joués que sur une manche, au contraire des seizièmes de finale, a permis aux outsiders de mettre à mal l'hégémonie dans la discipline du parallèle.

Sur les vingt derniers duels, les filles sur le parcours bleu se sont imposées à 17 reprises. Clara Direz a d'ailleurs parfaitement profité de sa piste bleue en finale face à l'Autrichienne Elisa Mörzinger. Le podium est complété par l'Italienne Marta Bassino.

Sur un parcours rouge moins rapide, Wendy Holdener a donc mordu la poussière en huitièmes de finale contre Sofia Goggia. Frustrant pour la Schwytzoise qui donnait l'impression de monter en puissance au fil des tours en réussissant les manches les plus rapides.

Mikaela Shiffrin, aussi sur le parcours rouge, a de son côté enchaîné une cinquième course sans victoire. Dominatrice en qualifications, facile en seizièmes de finale, l'Américaine a été éliminée au stade suivant par la surprenante Française Clara Direz.

Sortie en huitièmes de finale contre Federica Brignone, Aline Danioth a réussi l'exploit de sortir Petra Vlhova, l'une des grandes favorites, à l'occasion des seizièmes de finale. La Slovaque restait sur une victoire la veille lors du géant traditionnel et sur un succès à St-Moritz à l'occasion du dernier parallèle (un slalom) disputé en décembre. Malheureusement pour l'Uranaise de bientôt 22 ans, un choc au genou droit dans un trou l'a mise sur le flanc. En pleurs, elle a été descendue dans une luge.

Lara Gut-Behrami a certes été éliminée en huitièmes de finale pour trois centièmes face à Marta Bassino, mais la Tessinoise a donné l'impression de retrouver du plaisir dans ces joutes un peu spéciales. Dernière Suissesse en lice, Andrea Ellenberger a été battue par Lara Gut-Behrami en seizièmes de finale.

Neuer Inhalt Horizontal Line