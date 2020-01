Les représentants des 20 clubs de la Swiss Football League ont discuté à Berne du futur mode de fonctionnement de la Super League. La majorité des clubs souhaite un passage à 12 clubs dans l'élite.

Le modèle préconisé à 12 clubs est celui que l'Ecosse utilise depuis près de vingt ans. Il sera analysé dans les prochaines semaines. Au nord du Royaume-Uni, on dispute trois rondes complètes soit 33 journées. Ensuite, les six premiers jouent cinq matches pour le titre et les six derniers cinq parties contre la relégation.

A la mi-mars, une assemblée générale extraordinaire de la Swiss Football Leaguedécidera de cette augmentation. S'il n'y a pas de majorité, la formule actuelle à dix équipes sera maintenue. L'augmentation du nombre de clubs doit être approuvée par les autres divisions de l'ASF.

