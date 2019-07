La tempête tropicale Barry s'est hissée dans la catégorie des ouragans samedi après-midi. Elle affleure les terres de Louisiane, a annoncé le Centre national des ouragans.

"Des dangereuses montées des eaux, de fortes pluies et vents sont en cours sur la côte du centre-nord du Golfe" du Mexique, ont prévenu les météorologues dans leur bulletin d'information de 15h00 GMT (17h00 en Suisse), précisant que l'ouragan soufflait alors à 120 km/h et qu'il allait s'affaiblir en se déplaçant au-dessus de la Louisiane au moins jusqu'à dimanche.

Les autorités ont multiplié les mises en garde et le dispositif anti-inondation composé notamment d'un réseau de digues de 6,10 mètres de hauteur et de vannes a été activé. Et les 118 pompes chargées d'évacuer les eaux étaient en conditions opérationnelles "optimales".

La Nouvelle-Orléans est bien préparée et les digues devraient tenir, a affirmé le gouverneur John Bel Edwards, qui a décrété l'état d'urgence mercredi. "Personne ne doit prendre cette tempête à la légère", a-t-il tweeté.

