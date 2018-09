Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 septembre 2018 12:01 24. septembre 2018 - 12:01

Après un dimanche ensoleillé et chaud, la Suisse a été balayée par la tempête Fabienne le soir et dans la nuit. Les rafales ont dépassé les 100 km/h en plusieurs endroits, atteignant 132 km/h au Chasseral (BE), 110 km/h au Bouveret (VS) ou encore 102 km/h à Neuchâtel.

Sur le plateau suisse, le vent soufflait entre 70 et 90 km/h, a indiqué MeteoNews dans un communiqué. La dépression Fabienne a entraîné avec elle un front froid, des pluies et des orages, ainsi que 423 éclairs.

Les précipitations ont été localement abondantes. La Suisse centrale et orientale a été, avec de 35 à 45 litres d'eau au mètre carré, la plus arrosée.

Sur Twitter, la police cantonale bernoise a annoncé plus de 50 dégâts - arbres tombés et branches sur les routes - essentiellement observés au Jura bernois et dans le Seeland. Pour l'heure, aucun dégât n'a été rapporté ailleurs en Suisse romande.

Plus de 20 degrés au déjeuner tessinois

L'air est désormais plus frais. Alors que la limite du zéro degré se situait à 4000 mètres samedi après-midi, elle avoisine désormais les 2000 mètres. La limite des chutes de neige campe entre 1500 et 1700 mètres, mais les flocons ne tiennent pas au-dessous de 2000 à 2500 mètres.

Au Sud en revanche, la nuit a été tropicale à Locarno-Monti, le foehn du nord ayant soufflé. Il s'agit d'une première pour la deuxième quinzaine de septembre.

La tempête a provoqué des perturbations dans les aéroports de Genève, Zurich et Bâle. Presque tous les atterrissages et les décollages ont subi des retards, allant parfois jusqu'à une heure, selon les sites internet des aéroports. Certains vols, vers l'Autriche ou l'Allemagne, ont dû être annulés ou détournés.

Quais fermés à Zurich

A Zurich, une partie des quais de la gare a été fermée par mesure de précaution. La police a invoqué le vent et un incendie qui s'est déclaré à proximité.

A Siebnen (SZ), la traditionnelle foire annuelle a été interrompue jusqu'à lundi matin, également par mesure de précaution. Tous les stands ont été fermés et les badauds évacués.

Lundi, de belles éclaircies devaient se développer en plaine pendant la journée, mais les températures ne dépasseront pas les 16 degrés Celsius.

Neuer Inhalt Horizontal Line