8 octobre 2018

L'ouragan provoque actuellement d'importantes précipitations et des vents forts de 120 km/h avec des rafales pouvant excéder cette vitesse.

La tempête tropicale Michael, dans le golfe du Mexique, a été classée en ouragan de catégorie 1 sur 5 lundi. Elle devrait atteindre les côtes américaines en milieu de semaine, a annoncé l'Institut météorologique américain.

L'ouragan se situe actuellement à environ 80 km à l'ouest de Cuba et continue de se renforcer. Il provoque d'importantes précipitations et des vents forts de 120 km/h avec des rafales pouvant excéder cette vitesse, a précisé l'institut dans un bulletin.

Michael devrait se transformer en ouragan de catégorie 3 dans la journée ou la nuit de mardi, a précisé le Centre national des ouragans (NHC). Selon les prévisions, il se dirige vers le nord et devrait atteindre la Floride mercredi.

Les vents s'étendent jusqu'à 45 km autour de l'oeil de l'ouragan et les pluies jusqu'à 280 km. Les précipitations pourraient provoquer de dangereuses inondations en Floride et dans certaines régions de Caroline du Nord et du Sud.

Population alertée

Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a déclaré lundi l'état d'urgence dans le nord de l'Etat et mobilisé 500 membres de la garde nationale. Cinq mille autres sont prêts à être déployés en cas de besoin, a-t-il précisé.

"Surveillons cette tempête avec attention", a-t-il écrit sur Twitter, en invitant les familles à faire des réserves d'eau, de médicaments et de nourriture. "Comme nous l'avons déjà vu par le passé, elle peut changer de direction et affecter n'importe quelle partie de notre Etat". La Floride avait été durement touchée par l'ouragan Irma il y a un an.

Les compagnies pétrolières ont de leur côté commencé à évacuer lundi leur personnel employé sur des plateformes dans le golfe du Mexique, qui abrite 17% de la production quotidienne de pétrole brut américain et 5% de la production de gaz naturel.

