La Suisse a enregistré vendredi 181 nouveaux cas de coronavirus en un jour, soit 47 de moins que jeudi. La tendance à la baisse esquissée depuis quelques jours se confirme. Mais ce n'est pas encore le moment de se relâcher, a mis en garde Daniel Koch.

Le nombre de patients sous assistance respiratoire dans les stations de soins intensifs diminue également, s'est réjoui le délégué pour le Covid-19 de l'Office fédéral de la santé (OFSP) Daniel Koch devant la presse à Berne. Il se situe à environ 200 personnes.

Malgré ces nouvelles positives, M. Koch a encouragé la population à ne pas se relâcher. L'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes restera en vigueur, même après les premières mesures d'assouplissement prévues lundi, a-t-il rappelé.

Et les mesures de distanciation sociale et d'hygiène devront continuer à être respectées. "Ce n'est pas le moment d'organiser des fêtes et de faire des grillades à plus de vingt personnes dans les parcs."

Retraçage attendu

Selon le délégué de l'OFSP, il ne sera possible d'introduire des allègements et de retrouver une certaine normalité que lorsque le nombre de cas aura encore plus baissé. Le but est d'arriver à un stade où les chaînes de transmission pourront de nouveau être retracées.

Un tel retraçage pourra être effectué quand le nombre de nouveaux cas passera au-dessous de la barre des 100, a-t-il poursuivi. Daniel Koch n'a cependant pas été en mesure de donner une échéance. "Cela pourrait arriver dans quelques semaines, comme dans quelques mois."

Il s'agira alors de mettre en isolement chaque personne testée positive, de retracer tous ses contacts et de les mettre en quarantaine, a expliqué M. Koch. Dans ce contexte, l'application permettant de retracer les chaînes d'infection en cours d'élaboration pourrait être utile. "Mais ce n'est qu'un outil."

Plus de 1300 morts

Au total, la Suisse compte 28'677 cas confirmés depuis le début de l'épidémie de Covid-19, selon les dernier chiffres de l'OFSP. A l'heure actuelle, 1309 personnes testées positives sont décédées en Suisse et au Liechtenstein.

Ce total se réfère aux annonces des laboratoires et des médecins reçues par l'OFSP jusqu’à vendredi matin. Ces chiffres peuvent légèrement diverger des données des cantons.

L’incidence se monte à 334 cas pour 100'000 habitants. Environ 240'600 tests ont été effectués pour le virus du Covid-19, dont 14% étaient positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne).

L’âge des cas confirmés en laboratoire va de 0 à 107 ans, avec un âge médian de 52 ans. L'OFSP précise encore que 46% des cas étaient des hommes, 54% des femmes.

Genève canton le plus touché

Les adultes sont nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes sont plus touchés que les femmes, et chez les adultes de moins de 60 ans, les femmes davantage que les hommes. Pour les deux sexes, l’incidence est maximale chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève (incidence de 990 cas sur 100'000 habitants), Tessin (875,9), Vaud (655,6), Bâle-Ville (556,6) et du Valais (512,9) sont les plus touchés.

Au total, 3489 personnes ont été hospitalisées en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire. Sur les 3079 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 13% n'avaient aucune maladie préexistante.

