La résidence d'artistes, La Becque, à la Tour-de-Peilz (VD) lance vendredi l'appel à candidatures 2020. L'invitation s'adresse autant aux praticiens confirmés qu'aux jeunes talents, indique l'organisation.

Les heureux élus bénéficieront d'un séjour de trois ou six mois entre janvier et décembre 2020 dans un site exceptionnel, au bord du Léman. Le délai expire le 15 avril.

Le programme s'oriente vers des projets explorant les interactions entre nature et technologie, explique le communiqué de presse. Les artistes disposeront d'un appartement pour vivre et travailler de 80 m2 entièrement équipé.

Une bourse mensuelle de 1500 francs sera également octroyée pour s'acquitter des frais de la vie quotidienne et des matériaux utilisés. Les frais de déplacement ne sont généralement pas couverts.

Le programme de résidence est ouvert aux candidatures d'artistes professionnels suisses et étrangers âgés d'au moins 23 ans. Les domaines suivants sont mentionnés: architecture, arts de la scène, arts média, arts visuels, design, écriture critique, film, musique et art sonore et photographie.

www.labecque.ch

