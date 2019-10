Police BE

La Transjurane a été fermée plus de quatre heures après une sortie de route d'une voiture et sa caravane samedi matin, devant le tunnel Métairie de Nidau (BE). Le conducteur, coincé dans l'habitacle, a dû être désincarcéré. Blessé, il a été transporté à l'hôpital.

L'autoroute A16 a dû être fermée à la circulation en direction de Sonceboz afin de permettre les travaux de sauvetage et d'évacuation du véhicule accidenté. Une déviation a été mise en place entre Péry-La Heutte et Sonceboz, a indiqué la police bernoise.

