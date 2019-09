La vente des objets de la Fête des vignerons a fait un tabac de vendredi à dimanche à Aigle (VD). Plus de 2400 visiteurs se sont rendus sur place pour acquérir un souvenir de la grande manifestation veveysanne. Tout a disparu.

"La vente publique a été un grand, beau succès", a déclaré dimanche à Keystone-ATS Marie-Jo Valente, porte-parole de la Fête des vignerons. La quasi-totalité des milliers d'objets à disposition a disparu.

De verres de la Fête à la grosse courge du spectacle en passant le mobilier des Terrasses de la Confrérie, le boeuf de la Saint-Martin, les tables et paniers de la noce ou encore costumes, échalas et petits chevaux, petits et gros objets ont trouvé preneur.

Vendredi, jour réservé aux acteurs-figurants, ils ont été 1500 à venir chercher un petit morceau emblématique de leur fête, ce qui a quelque peu dégarni les rayons. Cela a également donné lieu à de nombreuses rencontres, a glissé Mme Valente. Samedi et dimanche, 600 personnes, respectivement 300, ont fait le déplacement.

Quant au produit de la vente, les organisateurs l'estiment à environ 250'000 francs desquels il faut soustraire les charges. "C'est un peu plus du double que ce qu'on avait imaginé", s'est réjoui Mme Valente.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis Les élections nationales auront lieu dans trois semaines. Nous aimerions savoir quels sont selon vous les défis politiques prioritaires et pour quel parti vous voteriez aujourd'hui. L’enquête ne prend qu’environ 10 minutes.