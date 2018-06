Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 juin 2018 10:16 17. juin 2018 - 10:16

Clou de la vente, une correspondance de Saint-Exupéry à une jeune femme a été vendue pour 240'500 euros. Elle était illustrée de 10 aquarelles peintes entre avril 1943 et mai 1944.

La vente aux enchères dédiée samedi à Paris à Saint-Exupéry et autres pilotes, dont l'offre était exceptionnelle, n'a pas fait recette. Contrairement aux enluminures anciennes, dont l'une est partie pour plus de 4,2 millions d'euros.

Un livre d'heures manuscrit de 1495 a été adjugé 4,29 millions d'euros (5 millions de francs), selon l'hôtel des ventes Drouot. Ce manuscrit latin sur parchemin, baptisé "livre d'heures Petau" et doté de 16 médaillons en camaïeu d'or attribués à l'artiste Jean Poyer, était estimé entre 700'000 et 900'000 euros.

Il était présenté à la vente par la maison Aguttes. Samedi après-midi, la cession de 44 lots "Ecrits du Moyen-Age et de la Renaissance" a totalisé plus de 10 millions d'euros.

"Histoire postale"

En revanche la vente qui a suivi à Drouot, "Histoire postale", composée de manuscrits et documents aussi issus de la collection Aristophil, a eu moins de succès, avec la cession d'une quinzaine de lots sur 126, selon une porte-parole d'Artcurial. Des manuscrits de Jean Mermoz notamment n'ont pas trouvé preneurs, comme plusieurs documents liés à Antoine de Saint-Exupéry.

Il s'agissait pourtant de "la plus importante vente aux enchères dédiée à Saint-Exupéry depuis des décennies", selon la maison de vente. Clou de la vente, une correspondance à une jeune femme, de 11 pages, est tout de même partie pour 240'500 euros, achetée par un collectionneur européen.

Estimée entre 150'000 et 200'000 euros, elle était illustrée de 10 aquarelles peintes entre avril 1943 et mai 1944, vraisemblablement parmi les dernières réalisées par Saint-Ex avant sa disparition, deux mois plus tard.

Le dessin "Petit personnage perplexe" a été adjugé 29'000 euros (estimé entre 8 et 10'000). Une lettre autographe de Saint-Exupéry signée à Henry Guillaumet, illustrée de 5 croquis aquarellés, a été emportée à 39'000 euros; les derniers chapitres de Pilote de guerre 36'000 (estimés entre 40 et 60.000).

En revanche, des lots importants n'ont pas trouvé enchérisseur, comme le carnet "Les copains. Casablanca (Maroc). 37e d'aviation", daté de novembre 1921 et contenant 37 dessins sur 30 pages. Même sort pour la série de 51 dessins réalisés lors d'un séjour en Amérique du Sud dans les années 1929-1930 ou pour le brouillon autographe du texte "Au centre du désert", chapitre VII de "Terre des hommes".

