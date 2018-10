Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 octobre 2018

La victime de l'incendie qui a ravagé une habitation de Visperterminen (VS) dans la nuit de samedi à dimanche a été identifiée. Il s'agit d'une Valaisanne de 89 ans qui vivait dans la maison, communique lundi la police.

L'incendie s'était déclaré vers 23h20 samedi soir. Outre la victime, deux personnes ont été intoxiquées par la fumée et hospitalisées.

Les pompiers locaux ont reçu l'appui de ceux de Viège et de la Lonza pour lutter contre le brasier qui a totalement détruit la maison. L'incendie était sous contrôle vers 03h00 et maîtrisé vers 06h00. Une enquête a été ouverte pour en élucider les causes.

