Houston a sans doute signé à Salt Lake City sa victoire la plus improbable de la saison. Privés de James Harden, de Russell Westbrook et de Clint Capela, les Rockets ont battu le Jazz 126-117.

Houston doit sa victoire aux 50 points d'Eric Gordon et à un partiel de 17-6 initié et conclu par Thabo Sefolosha pour basculer à la pause avec un avantage de 13 points (59-46). Houston a pu conserver la main en seconde période malgré l'absence de son "Big Three". James Harden souffre de la cuisse, Clint Capela du talon alors que Russell Westbrook a été ménagé.

Face à son ancienne équipe, Thabo Sefolosha a parfaitement tenu son rôle de sixième homme. Le Vaudois a bénéficié d'un temps de jeu de 26 minutes pour inscrire 9 points et pour cueillir 3 rebonds. Il a présenté un différentiel de +10.

