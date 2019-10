Les dates de la prochaine vidange du Rhône et de l'abaissement partiel du barrage de verbois ont été fixées au printemps prochain (archives).

Les dates de la prochaine vidange du Rhône sont connues. Le niveau d'eau du barrage de Verbois (GE), ainsi que du barrage de Génissiat (F) sera abaissé partiellement du 25 mai au 6 juin 2020.

Plus précisément, l'abaissement de Génissiat aura lieu du 25 mai au 5 juin, celui de Verbois et de Chancy-Pougny du 26 mai au 6 juin. Les dates ont été fixées par le département du territoire du canton de Genève et la préfecture de l'Ain (F) qui les ont communiquées jeudi.

Pour délester le lit du fleuve de ses sédiments, l’abaissement, autrefois rapide et complet, est depuis 2016 uniquement partiel pour assurer la protection de la faune et de la flore. Ce nouveau mode de gestion vise à concilier tous les enjeux de cette opération, qu'ils soient sociaux, économiques et environnementaux, relève le communiqué.

Les opérations seront optimisées en fonction des enseignements tirés lors du précédent abaissement de 2016. En 2012, la vidange avait causé de gros dégâts à la faune piscicole. En 2016, la méthode de l'abaissement partiel, plus douce, avait fait nettement moins de victimes.

La gestion sédimentaire du Haut-Rhône a pour but de garantir la sécurité des populations riveraines du fleuve en limitant les risques d’inondations en cas de crues. Les vidanges ont lieu tous les trois ou quatre ans.

