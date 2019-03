La ville de Zoug renonce à proclamer l'état d'urgence climatique. Le parlement a rejeté mardi soir une proposition des Jeunes alternatifs par vingt voix contre 17.

L'initiative demandait que la lutte contre le changement climatique et ses effets soit traitée comme une priorité absolue. La gauche l'a soutenue, arguant qu'il s'agissait d'un thème urgent et qu'il fallait envoyer un signal. Le camp bourgeois a, au contraire, qualifié le projet d'alarmiste et d'électoraliste.

La reconnaissance de l'urgence climatique est l'une des revendications clés des "grèves pour le climat" qui mobilisent depuis des semaines élèves, étudiants et apprentis en Suisse et à l'étranger.

Le Parlement vaudois a accepté une résolution en ce sens mardi. D'autres cantons, comme Bâle-Ville et Fribourg, ont adopté des textes similaires.

